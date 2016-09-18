У Таїланді пасажирське судно врізалося в бетонний міст: щонайменше 13 загиблих (фото)
19:00, 18 вересня 2016Світ
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Кілька осіб досі вважаються зниклими безвісти.
У Таїланді теплохід врізався в бетонний міст / REUTERS
У Таїланді двопалубний теплохід врізався в бетонний міст і перекинувся, в результаті загинули щонайменше 13 осіб, повідомляє Бі-бі-сі.
"На борту теплохода, який здійснював рейс по річці Чао Фрая в центральній частині країни, перебувало близько ста пасажирів", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що на місці інциденту проводяться пошуково-рятувальні роботи. Кілька осіб досі вважаються зниклими безвісти.
Пошуки жертв в темний час доби ускладнює проливний дощ.
Повідомляється, що катастрофа сталася після того, як капітан теплохода спробував уникнути зіткнення з іншим судном.
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