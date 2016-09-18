У Таїланді пасажирське судно врізалося в бетонний міст: щонайменше 13 загиблих (фото)

У Таїланді двопалубний теплохід врізався в бетонний міст і перекинувся, в результаті загинули щонайменше 13 осіб, повідомляє Бі-бі-сі.

"На борту теплохода, який здійснював рейс по річці Чао Фрая в центральній частині країни, перебувало близько ста пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Карибському морі загорівся пором, евакуйовано понад 500 людей (фото)

Зазначається, що на місці інциденту проводяться пошуково-рятувальні роботи. Кілька осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Пошуки жертв в темний час доби ускладнює проливний дощ.

Повідомляється, що катастрофа сталася після того, як капітан теплохода спробував уникнути зіткнення з іншим судном.