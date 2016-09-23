Президент Ірану звинувачує світові країни-лідери у розповсюдженні тероризму

Про це повідомляє Радіо Свобода.

22 вересня, під час виступу на Генасамблеї ООН, Роухані заявив, що «репресії та воєнна інтервенція» країн, яких він не назвав, стали причинами для розповсюдження тероризму.

Читайте такожПрезидент Ірану закликає західні країни виконувати ядерну угоду

Хассан Роухані закликав Саудівську Аравію, яка є суперницею Ірану у регіоні, «зупинити протиправні дії» на Близькому Сході.

«Якщо Саудівська Аравія прагне розвитку і регіональної безпеки, вона мусить припинити політику, що веде до розколу, розповсюдження ідеології ненависті і приниження прав своїх сусідів», – зазначив Роухані.