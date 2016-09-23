Президент Ірану звинувачує світові країни-лідери у розповсюдженні тероризму
04:35, 23 вересня 2016Світ
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Президент Ірану Хассан Роухані звинувачує світові країни-лідери у розповсюдженні тероризму упродовж останніх 15 років, що, за його словами, зробило світи менш безпечним.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
22 вересня, під час виступу на Генасамблеї ООН, Роухані заявив, що «репресії та воєнна інтервенція» країн, яких він не назвав, стали причинами для розповсюдження тероризму.
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Хассан Роухані закликав Саудівську Аравію, яка є суперницею Ірану у регіоні, «зупинити протиправні дії» на Близькому Сході.
«Якщо Саудівська Аравія прагне розвитку і регіональної безпеки, вона мусить припинити політику, що веде до розколу, розповсюдження ідеології ненависті і приниження прав своїх сусідів», – зазначив Роухані.
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