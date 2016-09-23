Economist розповів про конфлікт у російській розвідці через бази даних Демократичної партії США

15:01, 23 вересня 2016
Світ
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Раніше повідомлялося, що за зламом баз даних демократів цього літа можуть стояти дві групи хакерів.

Две группы российских хакеров независимо взламывали компьютеры Демократической партии США / REUTERS

Дві групи російських хакерів, - Fancy Bear і Cozy Bear - яких підозрювали у зламі комп'ютерних систем Демократичної партії США, швидше за все, не знали про діяльність один одного. Про це з посиланням на Economist пише Slon.

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Компанія CrowdStrike, яка займається кібербезпекою, підозрює, що Fancy Bear має відношення до ГРУ Міноборони РФ. Мета цієї групи полягала в тому, щоб вкрасти і злити інформацію.

У свою чергу Cozy Bear, за даними Economist, займалася "традиційним шпигунством" і "спокійно збирала інформацію". Видання вважає, що ця група працювала на "іншу частину російської розвідки".

При цьому, наводить журнал думку представника компанії з кібербезпеки Dell Secureworks, діяльність Fancy Bear викликала невдоволення другої групи і тих, хто стоїть за нею. Без витоку листування демократів партія не знала б, що за нею ведеться спостереження.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Хілларі Клінтон звинуватила російську розвідку у втручанні в американські вибори. Президент США Барак Обама заявляв, що Білому дому відомо, що російські хакери зламують системи держслужбовців США. Фахівці ФБР продовжують розслідувати витік інформації щодо листування представників Демократичної партії.

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