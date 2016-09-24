Щонайменше 90 осіб загинули під час масованих авіаударів по Алеппо

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За наявними даними, 30 загиблих - цивільні особи, серед них є діти. У ході авіанальотів сирійської авіації, підтримуваної російськими силами, шкоди завдано будівлям, де розміщувалися служби з надзвичайних ситуацій. Крім цього постраждали підземні притулки.

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Місцевий волонтер Ібрагім аль-Хадж розповів, що цивільним ніде було сховатися від авіаударів. Більшість людей просто переховувалися у своїх домівках. Сирійський уряд у своїй офіційній заяві напередодні попередив про плани початку сухопутного наступу на місто, порадивши мешканцям східної частини, яку контролюють повстанці, рятуватися втечею до західних кварталів, що перебувають під контролем сирійської армії.

За повідомленнями інформагенцій, які посилаються на свідчення місцевих, у ході авіаударів по Алеппо використовувалися запалювальні снаряди та касетні бомби.

За оцінками ООН, на підконтрольній повстанцям території перебувають щонайменше 250 тисяч цивільних. "Нічого з того, що режим (президента Башара Асада - Ред.) каже про (гуманітарні - Ред.) коридори, не відповідає дійсності. Нічого. Як ми можемо пересуватися вулицями, якщо не почуваємося у безпеці", - цитує dpa місцевого мешканця Мустафу.

Між тим, дипломатичні зусилля зупинити кровопролиття поки далекі від успіху. Держсекретар США Джон Керрі, який у п'ятницю провів чергові переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Нью-Йорку, заявив про "малий прогрес" у подоланні розбіжностей.

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Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи може бути поновлено дію перемир'я, Лавров порадив "запитати про це у американців". Він також очікує, що американська сторона застосує свій вплив на опозиційні групи в Сирії. Очільник російської дипломатії заявив також, що у Москви відсутній "план Б" щодо Сирії та назвав "брудною грою" спроби "спекулювати на гуманітарних аспектах кризи".

Водночас посол Сирії при ООН заявив журналістам, що нові переговори щодо мирного врегулювання в Сирії у жовтні не відбудуться.