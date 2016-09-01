Росія застосувала у Сирії касетні та фосфорні боєприпаси – турецькі ЗМІ

Про це повідомляє Anadolu.

Як зазначається, авіація РФ завдала ударів, використовуючи заборонені боєприпаси по району Тафтаназ, підконтрольному силам опозиції, що на північному сході Ідлібу.

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Окрім того, за інформацією представників місцевих сил цивільної безпеки, загинули двоє мирних мешканців. В районі вибухів почалися пожежі, які насилу вдалося загасити.

За словами місцевих мешканців, спочатку були завдані удари касетними бомбами, а потім були застосовані запалювальні боєприпаси, заряджені білим фосфором.

«Вибухи тривали до півгодини. Тому ніхто довгий час ніхто не підходив до місця вибуху», - цитує агентство слова свідка.