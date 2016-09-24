Зруйноване вщент сирійське Алеппо: фоторепортаж Reuters

Нагадаємо, щонайменше 90 осіб загинули у п'ятницю, 23 вересня, у ході масованих авіаударів по сирійському місту Алеппо.

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За наявними даними, 30 загиблих - цивільні особи, серед них є діти. У ході авіанальотів сирійської авіації, підтримуваної російськими силами, шкоди завдано будівлям, де розміщувалися служби з надзвичайних ситуацій. Крім цього постраждали підземні притулки.

Як відомо, сирійська війна призвела до масштабних руйнувань в Алеппо, зокрема, в найдавнішій частині міста, пам'ятці Світової спадщини ЮНЕСКО.

За свідченнями американських спецслужб, у передмістях Алеппо прихильниками президента Башара Асада була використана хімічна зброя.

Окрім того, облога урядовими військами призвела до гуманітарної катастрофи в 2-мільйонному місті, цілями бомбардувань авіації неодноразово ставали цивільні об'єкти: школи, лікарні.