У Парижі біля супермаркету чоловік відкрив стрілянину: є постраждалі

Двоє потерпілих госпіталізовані у вкрай важкому стані після того, як чоловік відкрив вогонь біля супермаркету в передмісті Парижа. Про це пише Російська служба ВВС.

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Підозрюваному вдалося втекти, зараз його шукає поліцейський спецназ. У поліції заявили, що їм відома особистість стрілка, раніше він вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

Газета Figaro з посиланням на свої джерела повідомляє, що постраждали 57-річна жінка та 73-річний чоловік. Офіційного підтвердження цьому немає.

За даними Reuters, нападнику було близько 60 років. Після інциденту він пішов додому. Зараз його будинок оточили поліцейські.

Представник місцевої поліції повідомила, що, за попередніми даними, напад не є терактом.

Попередні кілька нападів на мирних громадян французькі влади кваліфікували як теракти.