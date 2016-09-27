Уряд Колумбії підписав історичну мирну угоду із повстанцями

Про це повідомляє видання «DW».

Влада Колумбії та ліворадикальне повстанське угруповання Революційні збройні сили Колумбії (FARC) підписали у понеділок, 26 вересня, мирну угоду, яка покликана покласти край громадянській війні у країні, що тривала понад півстоліття.

Свої підписи під історичним документом поставили президент Колумбії Хуан Мануель Сантос і лідер FARC Родріго Лондоньо, більш відомий як Тімолеон Хіменес або "Тімошенко". За церемонією підписання спостерігало близько 2,5 тисячі представників інших країн та спеціальних гостей, серед яких були генеральний секретар Організації Об'єднаних Нації Пан Гі Мун та державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі, повідомляє агентство AP.

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Під час підписання Родріго Лондоньо вибачився за численні жертви конфлікту та пообіцяв, що його рух братиме активну участь у політичному житті Колумбії "без зброї". "Ми маємо намір виконувати (угоду. - Ред.) і маємо надію, що те ж саме робитиме уряд", - зазначив він. Звертаючись до лідерів FARC зі сцени, президент Сантос заявив, що лише вітатиме участь колишньої повстанської групи у демократичному житті країни, "щойно вони почнуть повертатись у суспільство".

Утім, цей документ остаточно має набути чинності лише у тому випадку, якщо його погодить колумбійський народ на референдумі 2 жовтня. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, прихильники мирної угоди з FARC мають перемогти на голосуванні. Проте деякі експерти застерігають, що процес імплементації може бути ускладнений низькою явкою або незначним відривом одного табору від іншого.

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Як повідомляв УНІАН раніше, уряд Колумбії та повстанці організації «Революційні збройні сили Колумбії» (FARC) у червні підписали історичну угоду про припинення вогню, що може покласти край конфлікту, що триває вже понад 50 років. Збройний конфлікт між владою Колумбії і FARC почався в 1966 році через бажання повстанців влаштувати революцію в республіці. За весь час його жертвами стали понад 200 тис. осіб. Мирні переговори влади з угрупованням почалися в столиці Куби Гавані в 2012 році.