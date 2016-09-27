В результаті вибухів у Багдаді 17 людей загинули, понад 50 – поранені
15:41, 27 вересня 2016Світ
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Щонайменше 17 людей загинули, понад 50 були поранені внаслідок двох вибухів у столиці Іраку Багдаді.
Відповідальності за цей напад, скоєний смертником, наразі ніхто на себе не взяв / REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
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За повідомленням влади, один вибух стався у районі Джадіда. За цей напад взяло на себе відповідальність радикальне угруповання «Ісламська держава», заявивши, що його здійснив смертник із поясом з вибухівкою.
Приблизно у цей же час другий вибух прогримів у районі Баяа на півдні іракської столиці. Відповідальності за цей напад, скоєний смертником, наразі ніхто на себе не взяв.
Зазначається, що в останні місяці в Іраку угруповання «Ісламська держава» активізувало напади на цивільних на тлі наступу іракських сил безпеки на захоплені бойовиками території.
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