В результаті вибухів у Багдаді 17 людей загинули, понад 50 – поранені

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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За повідомленням влади, один вибух стався у районі Джадіда. За цей напад взяло на себе відповідальність радикальне угруповання «Ісламська держава», заявивши, що його здійснив смертник із поясом з вибухівкою.

Приблизно у цей же час другий вибух прогримів у районі Баяа на півдні іракської столиці. Відповідальності за цей напад, скоєний смертником, наразі ніхто на себе не взяв.

Зазначається, що в останні місяці в Іраку угруповання «Ісламська держава» активізувало напади на цивільних на тлі наступу іракських сил безпеки на захоплені бойовиками території.