На внутрішньому ринку ЄС зменшилися ціни на зернові

Європейська комісія планує відновити імпортні мита на зернові.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР БУЛЬ.

За її словами, ці плани пов’язані зі зменшенням цін на зернові на внутрішньому ринку ЄС.

Проект рішення передано Керуючому комітету Спільної організації сільськогосподарських ринків для затвердження.

Передбачається, що у випадку відновлення мит трейдери, чиї транспорти із зерновими розпочали рух щонайпізніше в день набуття чинності регуляторного акту, ще зможуть скористатися преференціями “нульової” ставки мит, відповідно до діючого зараз режиму.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2007 року Рада міністрів з питань охорони навколишнього природного середовища ЄС скасувала імпортні мита на більшість зернових до кінця 2007/2008 маркетингового року – до 30 червня 2008 року.

Рішення розповсюджується на всі зернові, крім вівса, гречки та проса.

26 листопада 2007 року Єврокомісія запропонувала скасувати імпортні мита на більшість зернових через дефіцит зерна на внутрішньому ринку ЄС.

26 червня 2008 року рішення про скасування імпортних мит було продовжено ще на один маркетинговий рік – до 31 червня 2009 року.

До запровадження пільгового режиму ЄС мав “нульове” імпортне мито на пшеницю твердих сортів, високоякісну пшеницю м‘яких сортів, жито та сорго. Водночас на імпорт зернових з окремих регіонів існували певні квоти. Імпорт понад цих квот призводив до стягування мит.

Нульові ставки мит застосовувалися до імпорту твердої пшениці, високоякісної м’якої пшениці, жита та сорго в рамках квот і 93 євро за тонну – якщо імпорт перевищує квоти.

Мито на кукурудзу становило 0 євро за тонну з 1 жовтня 2007 року в рамках виділених квот, і 95 євро – у випадку перевищення імпортних квот. Крім того, в 2003 році було запроваджено квоти на імпорт ячменю та низькоякісної і середньо якісної м’якої пшениці з країн СНД. На пшеницю низької та середньої якості річна квота становила 2,989 млн. тонн, з них 572 тис. – для імпорту пшениці з США, 38,85 тис. тонн - з Канади. Імпортне мито на постачання зернових понад квот становило12 євро за тонну.

Річна квота на ячмінь становила 306,2 тис. тонн зі ставкою мита 16 євро за 1 тонну. Річна квота на ячмінний солод встановлена в розмірі 50 тис. тонн зі ставкою мита у 8 євро/тонна.