За минулий тиждень залізниця перевезла більше 639 тис. пасажирів.

Державна "Укрзалізниця" починає фіксувати поступове зниження навантаження в умовах літнього періоду пасажирських перевезень. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що за минулий тиждень залізниця перевезла 639 701 пасажирів, що на 23 700 більше, ніж торік за аналогічний період.

В УЗ відмічають, що попит потроху знижується. Наприклад, на найпопулярнішому напрямку Київ - Львів минулого тижня фіксували 128 тис. запитів у застосунку проти 151 тис. запитів на позаминулому тижні.

"Завдяки оборотним рейсам ми також можемо запропонувати більше місць на популярні напрямки, наприклад до Львова та Дніпра", - додали в УЗ.

Як писав УНІАН, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд сполученням Київ - Львів на серпневі дати.

В УЗ також призначили пʼять додаткових поїздів на осінь, які курсуватимуть між Києвом, Львовом, Дніпром, Трускавцем, Чопом та Ужгородом.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" посилила контроль онлайн-купівель квитків на внутрішні маршрути. Тільки за тиждень було заблоковано 271 клієнта, які масово скуповували квитки або маніпулювали застосунком УЗ.

