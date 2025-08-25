Спецпредставник США розповів про враження від спілкування з українськими військовими, що покалічені на війні.

Своє ставлення до війни, в тому числі тої, що відбувається в Україні, висловив спеціальний представник США Кіт Келлог. Кореспондент УНІАН передає, що відповідну заяву Келлог зробив на брифінгу під час Молитовного сніданку в Києві.

"У мене чотири внуки. Я не хочу, щоб вони навіть чули колись про якусь війну. Хочу, щоб ніхто з них не знав про реалії війни. Більшість з моєї команди знає про цю реальність. Ми хочемо, щоб не було більше знищення, смертей, руйнувань не тільки для дорослих, але й для дітей. Ми не хочемо, щоб викрадали дітей", - наголосив Келлог.

За його словами, перша леді США Меланія Трамп про це навіть написала у своєму листу до російського лідера Володимира Путіну. Як уточнив спецпредставник, у листі містилась вимога щодо повернення дітей. Та перша леді України Олена Зеленська, додав американський гість, листовно відповіла Меланії, "саме про те, що необхідно повернути дітей до дому".

Відео дня

"Ми маємо на собі обов’язок, як дорослі люди. Наш обов’язок зробити все, щоб наші діти виросли в нормальних умовах. Ми маємо їх захищати. Якщо ми їх не захистимо дітей в наших державах, значить ми не зробили те, що мали", - акцентував Келлог.

Також він розповів, як під час свого попереднього візиту до України спілкувався з військовими ЗСУ, які після важких поранень лікуються у шпиталі.

"Я приїжджав до військового шпиталю і бачив вояків, які втратили кінцівки. Був молодий хлопець, у якого не було обох ніг. І мені завжди було надзвичайно неймовірне таке відчуття, коли я чув, яка в них нескореність в голосі попри всі ці травмування. І це дійсно дозволяє визначити "душу" і армії, і солдата кожного. Перше запитання, яке у мене виникало: "Що будеш робити, коли вийдеш зі шпиталю?", - розповів Келлог.

За його словами, більше ніж половина цих молодих людей відповіли, що хочуть повернуся до бойових дій - піти в армію та захищати Україну. Він наголосив:

"Хочете дізнатися, що насправді відбувається - поспілкуйтесь з тим, хто воює", та додав - мораль армії є основним критерієм сили.

У розмові з українськими солдатами, зазначив Келлог, він питав їх думку про події на полі бою та пообіцяв передати отримані відповіді в США.

Заяви Келлога

Як повідомляв УНІАН, Келлог під час брифінгу у Києві наголосив, що адміністрація президента Дональда Трампа прагне добитися припинення вбивств й війни РФ проти України. Водночас, за його словами, у Білому Домі визнають, що припинити війну - складніше завдання, аніж розпочати та вести бойові дії. Як додав Келлог, на дипломатичному фронті відбувається наполеглива робота, зокрема президент США зустрівся з Володимиром Путіним на Алясці, а у Вашингтоні - з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Вас також можуть зацікавити новини: