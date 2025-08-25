Сполучені Штати Америки повинні зробити сильні кроки, щоб зупинити Путіна, наголосив Зеленський.

Жодні заяви Росії про те, що вони "готові не захоплювати далі Україну" не є поступками. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем.

"Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну - є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює і не мають відповідних спроможностей", - сказав Зеленський.

Президент також відмітив, що навіть діалог про це лежить поза міжнародним правом. За його словами, терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від США.

"Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали без будь-яких умов. Я думаю, що це стало неочікувано для "руських". І тоді "рускіє" знаходили інші причини чому не зупиняти цю війну", - пояснив Зеленський.

"Ми всі підтримуємо тишу і закінчення вбивств. І ми говорили, що якщо "рускіє" не погодяться на відповідний формат зустрічі, то Сполучені Штати Америки повинні зробити відповідні кроки. Сильні кроки, щоб зупинити Путіна", - додав президент.

Інші заяви президента України

25 серпня президент України Володимир Зеленський назвав три головні напрями, по яких Норвегія може долучитись у питанні гарантій безпеки. Йшлося насамперед про посилення протиповітряної оборони України, про охорону моря та берегової лінії.

Раніше, 23 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що розуміння архітектури гарантій безпеки для України буде представлено найближчим часом.

