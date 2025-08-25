Гавковський розкритикував нещодавнє рішення президента Польщі.

Польща більше не зможе платити за Starlink для України. Причиною стало вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям. Про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський на своїй сторінці в соцмережі X.

"Президентські вето діють наосліп! Кароль Навроцкі своїм рішенням відключає Інтернет в Україні, тому що де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець Інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці", - написав він.

Гавковський вважає, що це рішення є "подарунком" для російських військ. Він нагадав, що українські військові регулярно використовують Starlink.

"Пане президенте, ви повинні перестати сліпо наносити удари по уряду в ім'я політичної боротьби. Ви завдаєте шкоди людям, які борються за свою незалежність, і одночасно допомагаєте Росії", - звернувся Гавковський до Навроцького.

Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям у Польщі - що відомо

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українцям, які проживають у цій країні. За його словами, виплати за програмою "800 Плюс" мають отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі.

Президент Польщі наголосив, що запропонував свій законопроєкт щодо цього питання. Він поділився, що в цьому проєкті закону він запропонував нові рішення щодо надання громадянства не тільки громадянам України, а й людям з інших країн.

