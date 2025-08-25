Через українські удари паралізованими виявилися близько 13% потужностей російської нафтопереробки.

Перший російський регіон повністю зупинив продаж бензину через наростаючу паливну кризу, яка почалася після серії ударів українських дронів по нафтопереробних заводах РФ, пише The Moscow Times.

Для жителів Курильського району, який займає більшу частину Курильських островів, припинено продаж бензину Аі-92, повідомив голова муніципального округу Костянтин Істомін. Запас бензину, що залишився в повному обсязі, за його словами, "необхідний для спецтранспорту".

Зазначається, що з 20 серпня на Курилах діяли обмеження на продаж пального - не більше 10 літрів бензину в одні руки. З 17 серпня нестача бензину з багатогодинними чергами на АЗС виникла в сусідньому Примор'ї. Тоді ж до радянської практики продажу палива за талонами повернулися заправки Забайкалля і тимчасово окупованого українського Криму.

У виданні нагадали, що паливна криза накрила Росію після того, як у серпні щонайменше сім великих нафтозаводів потрапили під нальоти дронів, а п'ять із них, зокрема й ті, що входять до топ найбільших, повністю або частково зупинили виробництво.

За підрахунками The Moscow Times, паралізовано близько 13% потужностей російської нафтопереробки, або 44 млн тонн на рік. На тлі дефіциту бензину оптові ціни на нього злетіли до історичних максимумів - 72,6 тисячі рублів за тонну Аі-92 і 82,2 тисячі - за тонну Аі-95. З початку року котирування зросли на 40% і 50% відповідно.

Щоб покрити дефіцит, уряд з 1 серпня ввів повну заборону на експорт бензину. Однак додаткові обсяги для ринку - близько 150 тисяч тонн на місяць - занадто малі, щоб виправити ситуацію, говорили раніше джерела агентства Reuters у нафтових компаніях. За їхніми словами, владі, як і 2024 року, найімовірніше, доведеться звертатися по допомогу до Олександра Лукашенка і завозити бензин із Білорусі.

Тільки за останній тиждень Сили безпілотних систем ЗСУ вразили два російських нафтопереробних заводи і дві нафтоперекачувальні станції.

Через збільшення кількості українських атак на російські нафтопереробні заводи в РФ рекордно зросли ціни на бензин. У зовнішній розвідці України заявили, що російські компанії терміново закуповують нафту в Білорусі, щоб вирішити проблему внутрішнього дефіциту.

