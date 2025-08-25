Ця станція одна з найбільших на заході Росії і майже повністю забезпечує енергією промисловість області.

Потужність єдиного діючого енергоблоку на Курській атомній електростанції була знижена в два рази. Це сталося після атаки безпілотника в неділю. Про це повідомляє The Moscow Times.

БПЛА начебто збили неподалік станції рано вранці в неділю, 24 серпня. Після цього на станції почалася пожежа. Російська сторона звинувачує Україну в зумисній атаці на енергооб’єкт.

За повідомленнями Росенергоатома, під час падіння дрон здетонував, в результаті пошкодження отримав трансформатор, який використовувався для власних потреб. Локальне загоряння погашено пожежниками. В результаті третій блок був розвантажений на 50%.

Курська АЕС - одна з найбільших на заході країни-агресорки. Її позиціонують як найважливіший вузол Єдиної енергетичної системи країни, який забезпечує електропостачання більш ніж 90% промислових підприємств Курської області.

Вражений третій енергоблок був запущений в жовтні 1983 року, його потужність становить 1000 МВт. Це єдиний блок, що наразі функціонує на станції. Четвертий блок ремонтують ще з липня 2023 року. Причина - падіння і вибух дрона в місті Курчатові поруч з АЕС. Перші два блоки працюють в режимі роботи без генерації.

Нагадаємо, в Росії заявили про масовану атаку БпЛА вранці 24 серпня. Мова йшла про українські дрони типу "Лютий". Під прицілом нібито були Курська АЕС та порт.

В той же час СБУ потужно "привітала" росіян з Днем Незалежності України, вдаривши далекобійними БПЛА по Усть-Лугу, і вчергове пошкодивши газопереробний комплекс.

