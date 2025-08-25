Експерт нагадав, що станом на 2025 рік офіційно сплачують внески до ZUS (польське управління соцстраху) понад 800 тис. українців, що становить 2/3 всіх іноземних працівників у країні.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, які втекли від війни. Він заявив, що доступ до польської системи охорони здоров’я мають мати лише ті українці, які докладають зусиль і працюють у Польщі.

Як зазначили в аналітичному центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, станом на 30 червня 2025 року в Польщі на обліку під тимчасовим захистом (яке відповідає статусу UKR) перебувало 992 505 українців - це 23% від усіх осіб у ЄС, які мають цей статус. При цьому 78% біженців зі статусом UKR - працевлаштовані. Тож ветування закону боляче вдарить по решті 22% економічно неактивних українців у Польщі.

"Пан президент дуже здивував, адже під час передвиборчої кампанії він нічого не згадував про те, що виступає проти допомоги українцям", - коментує директор Gremi Personal Юрій Григоренко.

Він наголосив, що президентське рішення створює надзвичайно ризикову ситуацію для малозахищених українців, які наразі не працюють, але мають потребу в базовому соціальному захисті.

"Наприклад, матерів, які не працюють, але мають дітей. У більшості з них чоловіки перебувають в Україні, тому вони не можуть скористатися їхньою страховкою та отримати повну медичну допомогу. Саме ця уразлива група біженців дуже сильно постраждає від змін", - зазначив Григоренко.

Він також нагадав, що станом на 2025 рік офіційно сплачують внески до ZUS (польське управління соцстраху) понад 800 тис. українців, що становить 2/3 всіх іноземних працівників у країні. Але про це в Польщі чомусь рідко говорять.

У будь-якому випадку аналітик сподівається, що у найближчі місяці закон про допомогу українцям буде підписаний, бо це - вимога Європейського Союзу. Григоренко каже:

"Ані роботодавці, які наймають українців, ані самі громадяни не готові до повернення, і цей закон принципово нічого не змінить у їхній ситуації. Натомість відсутність медичного захисту для й без того вразливої групи українських громадян лише погіршить їхнє становище. Тому мені важко уявити, що саме це і є мета президента".

Що стосується нелегальної роботи у Польщі, то, за словами директора аналітичного центру, "сіра зона" серед іноземців ще існує, але вже не в таких масштабах, як п’ять чи десять років тому. Усі нові правила на ринку праці настільки посилили діючу систему, що зараз працювати нелегально майже неможливо.

"Якщо спецзакон не діятиме з 1 жовтня, система теж не готова до того, щоб за місяць сотні тисяч людей подали документи на легалізацію перебування у Польщі за правилами, які діяли до нього. Це стане колосальним і миттєвим ударом по ринку праці та економіці Польщі", - зауважив Григоренко.

Також він прогнозує, що зміни, запропоновані президентом Польщі, послаблять почуття безпеки навіть у тих українців, які вже працюють, і це може стати поштовхом до зміни ними країни проживання або навіть повернення в Україну.

Вето закону про допомогу українцям в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Він вважає, що грошову допомогу повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський після цього повідомив, що через вето Польща більше не зможе платити за Starlink для України. Гавковський вважає, що це рішення є "подарунком" для російських військ. Він нагадав, що українські військові регулярно використовують Starlink.

