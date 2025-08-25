Презентація ракетного комплексу "Кинджал" відбулася ще у 2018 році.

Росіяни від початку повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово застосовували по території нашої країни гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал". Через високу швидкість ці ракети дуже важко збити, що робить цю зброю дуже небезпечною.

У Militarnyi розповіли, що відомо про російську ракету "Кинджал". Журналісти видання поділилися історією створення цієї зброї та вказали на її ключові особливості.

Зазначається, що сама ракета не має назви, а лише індекс - 9-С-7760. "Кинджал" - це назва ракетного комплексу, який здійснює їх запуск. Проте для зручності позначення ракети стали називати так само.

Історія створення "Кинджала"

Журналісти нагадали, що презентація ракетного комплексу "Кинджал" відбулася 1 березня 2018 року. Російський диктатор Володимир Путін тоді заявив про те, що цей комплекс вступив на дослідно-бойове чергування на одному з аеродромів Південного військового округу ще з 1 грудня 2017 року.

Навесні 2018 року було розпочато експлуатаційні випробування, а 1 грудня 2021 року завершилося формування другої ескадрильї літаків-носіїв комплексу. У виданні підкреслили, що станом на 2022 рік росіяни переобладнали 10 літаків у носії "Кинджалів".

Ще в 1960-х роках існував проєкт літака-носія балістичної ракети повітряного старту на базі важкого літака-перехоплювача. Проте СРСР так і не вдалося його реалізувати.

У виданні зазначили, що приблизно з 2012 року росіяни почали розробляти ракету, яка буде адаптована під повітряний запуск. У 2016 році дослідний літак МіГ-31К (носій ракет "Кинджал") з бортовим номером №592 здійснив перший політ.

Конструкція і можливості "Кинджала"

У виданні поділилися, що 9-С-7760 "Кинджал" являє собою класичну балістичну ракету з твердопаливним двигуном. Її носіями можуть бути модернізовані літаки МіГ-31К і МіГ-31І. Також у 2018 році росіяни планували оснащувати цими ракетами бомбардувальники Ту-22М3, але про ці роботи немає інформації у відкритому доступі.

У виданні зазначили, що "Кинджал" складається з аеродинамічного ковпака задньої частини ракети, який відстрілюється після скидання з літака-носія, відсіку двигуна, відсіку управління, бойової частини і композитного радіопрозорого носового обтічника. За деякими даними, ракета має довжину близько 8 метрів, а діаметр корпусу становить 1 метр. Стартова вага ракети - близько 4300 кг.

Також ракета має автономну інерціальну систему управління з корекцією за даними супутникової навігації, додали у виданні. На кінцевій ділянці ракета використовує активну радіолокаційну головку самонаведення.

Зазначається, що така система наведення може забезпечувати високу точність наведення на ціль. Проте росіяни неодноразово атакували "Кинджалами" і житлові будинки.

Як запускається "Кинджал"

У виданні розповіли, що "Кинджал" запускається з літака, який піднімається на висоту 25 км і після досягнення швидкості 3000 км/год запускається по цілі. Після скидання з носія у ракети відстрілюється ковпак, що захищає сопло, і запускається ракетний двигун.

Після запуску "Кинджал" розганяється до швидкості 4 Маха (приблизно 4896 км/год). Росіяни говорять про те, що ракета здатна розвивати швидкість до 10 Махів (близько 12 250 км/год), піднімаючись на висоту 40 кілометрів.

Характеристики ракети

У виданні зазначили, що дальність польоту "Кинджала", за різними оцінками, становить від 1000 до 2000 км. Проте експерти сумніваються в тому, що ця ракета здатна пролетіти 2000 км.

Також "Кинджал" має товстостінну проникаючу бойову частину вагою 480 кг, споряджену 150 кг октагену (еквівалент 240 кг тротилу). За ініціацію бойової частини відповідає електронний детонатор. Крім того, можливе спорядження ядерною бойовою частиною.

Наскільки "Кинджал" небезпечний для України

У виданні визнали, що "Кинджал" залишається великою загрозою для української ППО, незважаючи на те, що російські пропагандисти, найімовірніше, брешуть про деякі характеристики ракети. Висока швидкість польоту у поєднанні з високою маневреністю і нетиповою висотою польоту ускладнює її перехоплення такими комплексами як Patriot і THAAD.

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, на літо 2025 року Росія здатна виробляти до 15 ракет 9-С-7760 на місяць.

Чому проліт "Кинджала" звучить як вибух

Раніше в Defense Express пояснили, чому проліт російської ракети "Кинджал" звучить як вибух. Вся справа в явищі, яке має назву "Конус Маха".

Експерти розповіли, що коли будь-яке тіло рухається швидше за швидкість звуку, звукові хвилі не встигають поширюватися вперед. Вони накопичуються у формі конуса, який "тягнеться" за об'єктом. Коли цей конус проходить повз людину - чується різкий звуковий удар.

