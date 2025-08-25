Понад половини Європи від Атлантики до Кавказу постраждала від посухи, - дані кліматологів

Рекордні рівні посухи фіксують цього літа в різних країнах Європи.

Понад половина Європи та Середземноморського басейну постраждали від посухи в перші десять днів серпня. Про це повідомляє Еuractiv.

Посуха торкнулася 51,3 відсотків території Європи, що є найвищим рівнем, зареєстрованим у цей період з початку збору даних у 2012 році. Також близько половини території постраждала від посухи з середини квітня 2025 року, що є гіршою сильною посухою літа 2022 року.

Для вимірювання рівню посухи використовували Індикатор обсерваторії посухи, визначений Службою зміни клімату ЄС Copernicus, а також використовували супутникові знімки для вимірювання кількості опадів, вологості ґрунту та стану рослинності. Потім результати класифікували за одним із трьох рівнів посухи: спостереження, попередження та тривога. Останній рівень сигналізує про те, що рослинність розвивається аномально.

На початку серпня 7,8% Європи та Середземноморського басейну перебували в стані тривоги. 38,7% перебували на рівні попередження, а 4,9% – у стані очікування.

Найбільше від посухи постраждали регіони Кавказу та Північних Балкан, причому Грузія та Вірменія постраждали на 97% своєї території. Далі йдуть Болгарія та Косово. У Сербії, Північній Македонії, Албанії, Угорщині та Чорногорії три чверті їхньої території були оголошені в стані попередження або тривоги.

У липні та серпні цей регіон Європи пережив хвилі спеки, які призвели до численних лісових пожеж. Іспанія, Португалія та Італія також постраждали від сильних лісових пожеж цього місяця.

Єдине покращення спостерігалося в Центральній Європі. Вологість ґрунту та стан рослинності повернулися до норми в Німеччині, Швейцарії, Австрії та Чеській Республіці, які сильно постраждали протягом попередніх місяців.

Ситуація в Україні

Як писав УНІАН, це літо також було складним через погодні умови для аграріїв. Прогнозується низький врожай соняшника, який постраждав від посухи в одних регіонах та надмірного зволоження в інших.

Додамо, що екосистеми Полісся досі потерпають від сільгоспекспериментів, що проводилися в радянські часи. Тоді там створювалася мережа іригаційних каналів, що привело до знищення екосистеми водно-болотних угідь. Зокрема, наслідками непродуманого втручання є щорічні пожежі на торфовищах.

