Це рішення ускладнює позиції компанії на тлі триваючою торговою війною між США і Китаєм.

Влада КНР запровадила повну заборону на закупівлю чипів графічних процесорів Nvidia H20 та інших "урізаних" американських чипів для ШІ. Це означає, що китайські компанії більше не зможуть розміщувати замовлення на такі GPU.

Раніше обмеження стосувалися тільки державних центрів, яким пропонувалося використовувати не менше 50% вітчизняних рішень. Тепер же заборона поширилася на всі компанії, фактично закривши Nvidia H20 доступ до китайського ринку, повідомляє Wccftech з посиланням на матеріали інвестиційного банку Jefferies.

Згідно зі звітом, виробництво і пакування цих процесорів також припинено "до подальших повідомлень". У результаті Nvidia, найдорожча компанія світу, втрачає виручку від ШІ-чіпів у Китаї – щонайменше до укладення нової торгівельної угоди між Пекіном і Вашингтоном.

Нагадаємо, що ШІ-чіпи Nvidia вже не раз ставали предметом торгівельних суперечок між США і Китаєм. Після того як адміністрація Трампа видала Nvidia дозвіл на продаж ШІ-чіпа H20 китайським клієнтам, у ЗМІ з'являлися повідомлення про насторожене ставлення Китаю до використання цих GPU через їхнє американське походження.

Панівне становище Nvidia у сфері ШІ та високопродуктивних обчислень робить її ключовим гравцем для Китаю. Ці технології критично важливі для розвитку автономного транспорту, фінансових систем і проєктів "розумних міст".

