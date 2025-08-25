До цієї конвенції країна-агресорка приєднувалася як член Ради Європи, звідки її виключили 2022 року.

Країна-агресорка Росія планує вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Таку пропозицію російському диктатору Володимиру Путіну висунув уряд РФ.

"Уряд запропонував Путіну денонсувати ще одну конвенцію, до якої Москва приєднувалася як член Ради Європи. Йдеться про конвенцію із запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню", – ідеться в повідомленні.

Відео дня

Довідка УНІАН. Росія була членом Ради Європи з 1996 року. 25 лютого 2022 року Рада Європи призупинила членство РФ в організації після повномасштабного вторгнення в Україну. 16 березня того ж року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про негайне виключення Росії з організації внаслідок збройної агресії проти України.

Європейська конвенція про запобігання катуванням

Європейську конвенцію про запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, було ухвалено 1987 року. Вона набула чинності після ратифікації сімома країнами 1989 року. У 2002 році в документ внесли низку змін.

Ця конвенція передбачає механізм щодо запобігання жорстокому поводженню з особами, які позбавлені волі. В основі лежить процедура відвідування окремих країн членами Європейського комітету з питань запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

При чому кожна країна, яка ратифікувала конвенцію, зобов'язана надати доступ до будь-якого місця в межах своєї юрисдикції, де утримують осіб, позбавлених волі органами державної влади (згідно зі статтею 2).

Згідно зі статтею 8 конвенції, країна повинна надати комітету доступ на свою територію і право пересування по ній без обмежень; повну інформацію про місця утримання осіб, позбавлених волі; необмежений доступ у будь-яке місце, де перебувають особи, позбавлені волі, включно з правом пересування всередині таких місць без обмежень, а також іншу інформацію, яку має в своєму розпорядженні і яка необхідна комітету для виконання його завдання.

Є й низка винятків, коли членам комітету можуть не дати доступ до таких місць. Заперечити щодо часу або місця такого візиту країна може "лише з міркувань, пов'язаних із питаннями національної оборони, громадської безпеки або через серйозні заворушення в місцях тримання осіб, позбавлених волі, медичний стан особи або в разі проведення невідкладного допиту у зв'язку зі скоєнням тяжкого кримінального злочину".

Вас також можуть зацікавити новини: