Новий український боєприпас, ймовірно, виготовлений на 3D-принтері.

На нових кадрах з виставки новітнього українського озброєння "засвітилася" невідома малогабаритна авіабомба.

На неї звернули увагу фахівці військово-технічного порталу Defense Express. На виставці були присутні Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні, які оглянули розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Фахівці Defense Express зазначають, що нова українська бомба дуже схожа зовні на малогабаритну авіабомбу MAM-L, розроблену турецькою компанією Roketsan. Останню давно використовують для БПЛА Bayraktar TB2.

Боєприпаси мають дуже схожу конструкцію стабілізаторів та керуючих поверхонь. Вітчизняний виріб має зверху випираючу частину, яка, ймовірно, являє собою спеціальне кріплення для підвішування на пілон. Щось схоже можна бачити й у випадку з MAM-L.

Водночас у задній частині української бомби присутній блок, якого немає у турецького боєприпаса.

Текстура стабілізаторів та корпусу нової бомби свідчить на користь того, що її виконали на 3D принтері. Детальні характеристики розробки наразі невідомі.

Нові розробки українського ОПК

Нагадаємо, нещодавно в Україні було вперше показано ракету "Довгий Нептун", яка може уражати цілі на відстані до 1000 км. За словами фахівців, довжина нової ракети перевищує 6 м (без прискорювача). Таким чином, вона на 1,5 м довша за базову версію "Нептуна".

А ще раніше було представлено українську ракету "Фламінго", яка здатна уражати цілі на відстані 3000 км. Вона має фіксоване пряме крило та двигун, розміщений над фюзеляжем. Вага боєголовки перевищує 1000 кг.

