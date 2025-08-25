Справжньою перлиною розкопок став багатоповерховий комплекс, який, на думку експертів, міг використовуватися як інсула або житловий будинок.

Італійські археологи нещодавно отримали рідкісну можливість зазирнути в життя Стародавнього Риму, виявивши багатоповерховий житловий будинок, побудований за десятиліття до народження Ісуса Христа. Про це пише Fox News.

Зазначається, що на той час будівельні бригади вели розкопки на площі Венеції в Римі в рамках проєкту будівництва лінії метро C. За словами офіційних осіб, ці споруди охоплюють кілька епох італійської історії, починаючи з кінця періоду Республіки в I столітті до н. е. На ділянці також знаходилися будинки епохи Римської імперії - з I по IV століття н. е. - і сучасні палаци, зруйновані в XIX і XX століттях.

Цікаво, що справжньою перлиною розкопок став багатоповерховий комплекс, який, на думку експертів, міг використовуватися як інсула або житловий будинок. Споруда, ймовірно, використовувалася простими римлянами.

Люди, близькі до розкопок, зазначили, що це місце схоже на палімпсест - рукопис, який переписали з плином часу, але який зберіг сліди більш раннього тексту. У публікації йдеться:

"На площі Венеції виявлено складний палімпсест, що дає змогу вивчати топографію центрального Риму. Проєкт, здійснюваний під науковим керівництвом Спеціального суперінтенданта Риму, розвивається в повній взаємодії з Metro C і Roma Metropolitane, без затримок порівняно із запланованим графіком".

Даніела Порро, спеціальний суперінтендант Риму, високо оцінила результати розкопок.

"Найбільша привабливість цих розкопок полягає в розкішному палімпсесті різних епох, який знову з'явився на наших очах і має бути поліпшений на майбутній станції. Будівництво станції метро знову дає нам змогу відкрити для себе минуле нашого міста", - сказала вона.

