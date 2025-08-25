Вашингтон вже обмежує здатність України завдавати ударів по Росії.

Після урочистої зустрічі між Путіним і Трампом на Алясці американський лідер не отримав від Москви нічого – ані обіцянок про припинення вогню, ані заяв про зустріч між Путіним і Зеленським. Є лише ухильні відповіді щодо будь-яких запропонованих кроків для припинення бойових дій і гарантування майбутньої безпеки України, пише The Times.

"Прихильники Трампа наполягають, що Аляска стала черговим тріумфом президента в його прагненні до миру; сам він тепер, здається, не такий упевнений. Кілька місяців тому він розмірковував, що Путін, можливо, "обманює його". Це усвідомлення, безсумнівно, підкріплене дипломатичним тупиком і посиленням російських авіаударів, що послідували за Аляскою. Минулого тижня він заявив, що збирається прийняти "дуже важливе рішення": ввести "масштабні" санкції та мита проти Росії або не робити нічого і просто сказати: "Це ваша боротьба". Здається, він просто шукає привід, щоб піти", – йдеться в матеріалі.

Видання додає, що Трамп неодноразово відкладав запровадження будь-яких обмежень, хоча стверджував, що вони будуть застосовані в разі відмови Москви від припинення бойових дій. Крім того, американський лідер натякав, що "якщо Зеленський не готовий віддати не тільки території, які зараз окуповані Росією, а й міста та військові оборонні споруди за лінією фронту, Америка не готова надавати подальшу підтримку".

Також Трамп чітко дав зрозуміти, що надати або оплатити зброю та засоби протиповітряної оборони, яких потребує Україна, мають європейські країни. Автори зазначають, що зараз американська адміністрація обмежує можливості України щодо ударів у відповідь по Росії. Пентагон наполягає на обмеженнях щодо використання американської зброї, особливо це стосується ракет великої дальності ATACMS.

"Поки Трамп продовжує домагатися відповіді від Москви, Пентагон наклав таке саме вето на використання Україною європейських ракет, включаючи британські крилаті ракети Storm Shadow, які покладаються на американські дані про цілі. За іронією долі, саме адміністрація Байдена першою ввела ці обмеження. Трамп неодноразово критикував свого попередника за його підхід до війни в Україні. Давно настав час скасувати ці обмеження, які підривають військове значення зброї", – акцентує The Times.

У матеріалі також сказано, що Трамп має прислухатися до закликів своїх прихильників і запровадити нові санкції проти Росії, аби паралізувати її військову економіку. Серед цих прихильників видання згалало і республіканця Ліндсі Грема, який є одним з авторів законопроєкту про запровадження 500-відсоткових мит проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

Санкції проти Росії

Після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, на неї було накладено безпрецедентну кількість санкцій. Та ці обмеження не працюють, пише NYT. Причина полягає в тому, що більшість накладених санкцій є дріб’язковими, а головний крок досі не зроблено – все ще не перекритий потік валюти в Росію.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує запроваджувати нові санкції проти Росії. Ця заява пролунала після його зустрічі з Путіним.

