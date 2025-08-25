Остаточне рішення з цього питання ще не ухвалили.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти чиновників Європейського Союзу або держав-членів блоку, які відповідальні за впровадження Закону про цифрові послуги.

Про це із посиланням на два джерела повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що у Вашингтоні вважають цей закон таким, що "піддає цензурі американців і накладає витрати на американські технологічні компанії".

За даними джерел журналістів, у Державному департаменті США ще ухвалили остаточного рішення щодо запровадження обмежень. Не виключено, що вони полягатимуть у візових обмеженнях.

Поки неясно, проти яких чиновників ЄС або держав-членів ЄС будуть спрямовані ці заходи. Проте співрозмовники додають, що минулого тижня посадовці США провели внутрішні наради з цього питання.

"Хоча торгові партнери часто скаржаться на внутрішні правила, які вони вважають несправедливо обмежувальними, санкції проти урядовців за такі правила застосовуються вкрай рідко. Відносини між адміністрацією Трампа та Європейським Союзом вже погіршилися через погрози введення мит і напружені переговори, а також критику США щодо ставлення до американських технологічних компаній", – йдеться в матеріалі.

Що відомо про європейський Закон про цифрові послуги

Закон про цифрові послуги (DSA) покликаний зробити безпечнішим онлайн-середовище. Йдеться зокрема про те, щоб примусити технологічних гігантів докласти більше зусиль для боротьби з незаконним контентом, включаючи мову ворожнечі та матеріали про сексуальне насильство над дітьми, зазначає агентство.

Раніше Reuters заявляло, що адміністрація Трампа доручила американським дипломатам в Європі розпочати лобістську кампанію з метою створення опозиції щодо цього закону.

Вашингтон також заявляв, що ЄС застосовує "необґрунтовані" обмеження свободи вираження поглядів у своїх зусиллях по боротьбі з мовою ненависті, дезінформацією та фейковими новинами, і що DSA ще більше посилює ці обмеження.

Неназваний представник Європейської комісії відмовився коментувати можливість запровадження американських санкцій, але раніше називав звинувачення в цензурі "абсолютно безпідставними".

"Свобода вираження поглядів є фундаментальним правом в ЄС. Вона лежить в основі DSA. Вона встановлює правила для онлайн-посередників щодо боротьби з незаконним контентом, одночасно захищаючи свободу вираження поглядів та інформації в Інтернеті", – наголошував він.

США і Європа: інші новини

Європейські поштові служби оголосили про припинення доставки посилок у США. Це стало наслідком рішення президента Дональда Трампа про скасування правила "de minimis", що звільняло від податків імпорт дешевих товарів. Про тимчасове припинення доставки вже оголосили національні поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії.

Раніше Європейський Союз та США оголосили про досягнення домовленості щодо рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю. Зокрема, Європейський Союз має намір скасувати мита на всі промислові товари США. Вашингтон же зобов'язується застосовувати з 1 вересня тарифну ставку в розмірі 15% на більшість товарів із ЄС.

