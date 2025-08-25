Навіть у таких популярних країнах, як Італія, Хорватія чи Франція, можна відшукати ще незаймані приховані перлини.

Традиційно в літній період натовпи відпочивальників прямують на найвідоміші пляжі Європи на кшталт острова Закінф. Однак насправді по всьому континенту ще можна відшукати безліч чудових місць для пляжного відпочинку, де вам не доведеться лежати один в одного на головах.

Експерти впливового видання про туризм і розваги Time Out склали список найкращих секретних пляжів по всій Європі, де можна уникнути натовпів туристів. Деякі з них розташовані в таких популярних країнах як Італія, Хорватія, Франція або Іспанія.

Очолив рейтинг пляж Завала – один із найкращих на острові Хвар у Хорватії. Хоча останніми роками цей острів користується величезною популярністю серед туристів, такі місця, як невелике рибальське село Завала, що простягається від моря до пагорбів, ще відносно спокійні.

"Брак зручностей у Завалі компенсується природною красою. Це також відправна точка для екскурсій на сусідній Шчедро, практично безлюдний острів, що пропонує одні з найкращих місць для плавання в Хорватії", – зазначають автори матеріалу.

Найкращі приховані пляжі Європи

Завала, Хорватія Скрінкль-Гейвен, Уельс Гульпіюрі, Іспанія Острів Амрум, Німеччина Філікурі, Албанія Дьюпалоуссандюр, Ісландія Катафігі, Греція Нотр-Дам, Поркероль, Франція

Інші ідеї для відпочинку в Європі

Як повідомляв УНІАН, раніше Lonely Planet назвав десять найкращих місць у Європі для відвідування цієї осені. Очолило рейтинг іспанське місто Севілья.

Також експерти назвали чотири старовинні альтернативи переповненій туристами іспанській Барселоні, розташовані менш ніж за дві години їзди від найпопулярнішого міста Іспанії.

