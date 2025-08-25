Мовна омбудсменка підтримала ідею жорстких обмежень для російської музики

Вона запропонувала блокувати російських виконавців на стрімінгових платформах.

Російську музику на популярних стримінгових платформах необхідно блокувати для захисту культурного простору України. Про це уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська сказала в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Поширення такого контенту в Україні є фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", - сказала Івановська.

У запитанні мова йшла про блокування російської музики на Apple Music, Spotify, YouTube Music та інших платформах.

Вона наголосила, що Україна має звертатися до великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства та вимагати посилити обмеження. За її словами, такі ініціативи мають підтримувати державні установи, у тому числі РНБО. Івановська сказала, що при Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики ОП України працює відповідна робоча група.

Вона назвала непростим та делікатним питанням наявність російськомовних пісень в українських виконавців. Івановська додала, що чинне мовне законодавство не передбачає санкцій чи обмежень щодо творчого продукту, створеного мовою, якою є російська, навіть якщо це пісні українських артистів.

"Водночас ми бачимо потужний суспільний запит на посилення мовної ідентичності саме у сфері культури. У соціальних мережах та громадських дискусіях дедалі частіше лунають заклики до підтримки української мови в музиці та мистецтві загалом. Багато хто вважає, що навіть творчість українських виконавців має бути максимально україномовною, особливо у цей критичний для країни час, коли мова – символ опору та національної єдності. З огляду на це, є підстави для того, щоб розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства", - додала вона.

Скандал навколо російськомовних пісень Сердючки

Нагадаємо, що після скандального виступу Андрія Данілка, який в образі Вєрки Сердючки продовжує виконувати російськомовні пісні, виникла суспільна дискусія. Багато артистів критикували цей виступ.

Продюсер Ігор Кондратюк був особливо різким і сказав, що до артиста ще не дійшло, що в часи російського нападу та звірств російських військових на Росії та піснях чужою мовою потрібно "поставити великий хрест".

Лідер гурту "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта сказав, що Данилко міг би перекласти пісні Сердючки українською, якби дійсно цього бажав. Він припустив, що насправді артист не хоче втрачати гонорари.

