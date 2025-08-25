Іноді Трамп зображує себе посередником, а часом звучить як союзник України, обіцяючи допомогти захистити її від майбутніх атак.

Минуло вже 9 днів після зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. І все вказує на те, що будь-який реальний прогрес зупинився.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times. Автори нагадали, що, на думку Трампа, для вирішення війни потрібна зустріч лідерів України та Росії. Та останні 10 днів Трамп демонстрував стратегічну непослідовність, пишуть журналісти.

"Іноді Трамп зображує себе посередником, який може використати свій вплив, щоб домогтися поступок від Путіна, а потім змусити Зеленського поступитися частиною території і укласти угоду. В інші моменти він звучить як союзник України, обіцяючи допомогти захистити її від майбутніх атак", – мовиться в матеріалі.

Видання також зазначило, що минулого тижня американський лідер заявив, що Україна "не має шансів на перемогу", якщо їй не дозволяти атакувати обʼєкти глибоко в Росії. Він звинуватив Джо Байдена в тому, що той не дозволяв України битися, а дав можливість лише захищатися.

Автори стверджують, що у випадку з Україною Трамп завжди залишає собі лазівку. Він каже, що, можливо, миру не буде, і, можливо, США доведеться просто відступити і дозволити сторонам вирішувати конфлікт між собою. А заявами про те, що він може посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів, але не може змусити їх досягти угоди, Трамп залишає лазівку на випадок, якщо переговори будуть провальними.

Ще в Анкориджі американський президент сказав, що Путін погодився із західними гарантіями безпеки для України. Та після того в Москві заявили, що теж мають бути частиною "сил безпеки". Там також запропонували, щоб жодна країна НАТО не тримала свої війська в Україні.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс днями ухилився від запитання про те, чи може Росія відігравати роль в гарантіях безпеки. За його словами, "компроміс є частиною переговорів".

Венс додав, що в адміністрації Трампа "застосували проти росіян більший економічний тиск, щоб зупинити цю війну, ніж Байден за три роки". Своєю чергою, помічники Байдена це заперечують, зважаючи на запроваджені санкції в галузі торгівлі, банківської справи, фінансів та інших секторів.

"Ми в кінцевому підсумку досягнемо успіху або зіткнемося з перешкодою", – зазначав Венс, знову зображуючи Вашингтон як посередника.

При цьому журналісти нагадали, що ще на посаді сенатора Венс регулярно висловлювався на підтримку припинення допомоги Україні, оскільки результат цієї війни не має прямого значення для національних інтересів США.

Президент США Дональд Трамп 25 серпня заявив, що вважав, що російсько-українську війну буде зупинити дуже просто, "але виявилося, що є серйозні особистісні конфлікти". При цьому він каже, що зрештою її буде врегульовано.

Крім того, він заявив, що США більше не надаватимуть гроші для України. Американську зброю на запит Києва купуватимуть країни НАТО.

Американський лідер також додав, що Україна завжди була для Путіна "ласим шматком". Він вкотре повторив тезу про те, що якби він був президентом США, повномасштабної війни не сталося б.

