Останні 10 днів Україна була свідком одного із найбільш інтенсивних "спалахів" дипломатичної активності від початку повномасштабного вторгнення з боку РФ. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Путіним, після чого провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

The New York Times спрогнозував, що чекає на Україну далі – як на полі бою, так і на дипломатичному фронті. Видання звернуло увагу, що саміти щодо війни закінчилися без укладення мирної угоди чи перемирʼя. Оптимістичні заяви теж не дали значний імпульс для вирішення війни – основні спірні питання вирішені не були.

"Наразі малоймовірно, що відбудеться саміт між Путіним і Зеленським, хоча український президент неодноразово заявляв, що готовий до нього, називаючи це єдиним способом домогтися припинення війни. Після саміту на Алясці Білий дім заявив, що Путін погодився на пропозицію Трампа організувати таку зустріч. Але Білий дім відтоді висловив більш песимістичну думку", – додають журналісти.

Своєю чергою, очільник МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що така зустріч не планується і що "в будь-якому разі спочатку потрібно узгодити порядок денний".

Війна в Україні – чого очікувати на полі бою

Станом на зараз бої точаться в кількох регіонах України. Великі втрати несуть обидві сторони війни. Автори зазначають, що Росія "відвоювала" Курську область. Проте за останній рік безпосередньо на території України суттєвих змін не було, хоча "Москва, здається, набирає обертів", йдеться в матеріалі.

Протягом року окупаційні війська РФ вели наступальні дії. Ворог намагається просунутися на півночі Донеччини та захопити Покровськ. Кремль прагне захопити частину Донбасу, яку все ще контролює Україна.

Суперечливі питання

Попри оптимістичні заяви, сторони все ще мають серйозні розбіжності, акцентують журналісти. Зокрема йдеться про поділ території та гарантій безпеки.

"Путін вимагає, щоб Україна віддала весь Донбас, що складається з Луганської та Донецької областей на сході країни. Наразі Росія контролює майже всю Луганську область і близько трьох чвертей Донецької області. Але Україна утримує низку міст-фортець у Донецькій області, які Росія не змогла захопити попри роки бойових дій – територію, яка є важливою для Києва як з оборонної, так і з політичної точки зору", – пояснюють автори.

Крім того, Україна хоче мати гарантії того, що будь-яка мирна угода передбачатиме захист від майбутньої російської агресії. У Києві найкращою гарантією вважають членство в НАТО. Проте в короткостроковій перспективі це, імовірно, нереально, пише NYT.

Країни з так званої "коаліції охочих" – Франція, Велика Британія та Естонія – вже заявили, що можуть розгорнути війська в Україні після завершення війни. Дональд Трамп також пообіцяв участь США, але не розкривав деталей. При цьому він наголосив, що американських військ в Україні не буде.

Російський міністр Лавров заявив, що Москва хоче, аби гарантії безпеки надавала Рада безпеки ООН. Раніше він також казав, що Москва хоче бути "частиною будь-яких гарантій", і це є неприйнятним для Києва.

Крім того, Україна вимагає повернути близько 20 000 дітей, викрадених і депортованих до Росії під час війни. Видання також нагадало, що у 2023 році Міжнародний кримінальний суд звинуватив Путіна у воєнних злочинах і видав ордер на його арешт, звинувативши його у відповідальності за викрадення дітей.

Війна в Україні: це варто знати

Польща припинить фінансувати Starlink для України через гучне рішення нового президента Польщі Кароля Навроцького. Він наклав вето на закон про допомогу українцям, що вплинуло і на цей аспект підтримки.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ планує щомісяця отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів на придбання американської зброї.

