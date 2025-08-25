Рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних є політизованими.

Останні ініціативи президента Польщі Кароля Навроцького щодо заборони на законодавчому рівні української символіки ОУН-УПА і прирівнювання цих символів до комуністичних та нацистських можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві.

Це вимагатиме реагування з боку української сторони. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомило дипломатичне джерело.

Обізнаний співрозмовник відреагував на ініціативу польського президента заборонити в Польщі символіку ОУН-УПА.

"Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони", - наголосило джерело.

Також в Україні вивчають ситуацію щодо надання допомоги українцям в Польщі.

"Ми аналізуємо правовий вимір прийнятих рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі", - відзначило джерело.

За його словами, в Україні вдячні офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян. Джерело відзначило:

"Віримо, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах ЄС".

Законодавчі ініціативи Навроцького

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Кароль Навроцький раніше закликав Сейм заборонити використання символіки ОУН-УПА в Польщі.

Сьогодні, 25 серпня, Навроцький анонсував заборону "бандерівського символу" на законодавчому рівні. Законодавча ініціатива Навроцького покликана прирівняти "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів у Кримінальному кодексі Польщі. За його словами, це допоможе вибудувати польсько-українські відносини на справжньому партнерстві та взаємній повазі.

Окремо Навроцький вирішив накласти вето на закон про допомогу українським громадянам. Він запропонував свій законопроєкт щодо цього питання, а також закликав уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо напрацювати над формою цього проєкту. За його словами, Польща має досягнути у цьому питанні соціальної справедливості, адже поляки у своїй країні мають бути на рівних з українцями.

