Шахраї зняли гроші з особистого рахунку Саркозі
13:34, 19 жовтня 2008Світ
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Президент Франції поскаржився в поліцію
Шахраї зняли гроші з особистого рахунку президента Франції Ніколя Саркозі після того, як їм вдалося заволодіти банківськими реквізитами.
Про це в неділю повідомляє газета Journal du Dimanche з посиланням на джерело, близьке до розслідування.
Ще у вересні Саркозі, виявивши, що з його рахунку була вкрадена «невелика сума грошей» направив у зв`язку з цим скаргу в поліцію.
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