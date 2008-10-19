Шахраї зняли гроші з особистого рахунку Саркозі

Шахраї зняли гроші з особистого рахунку президента Франції Ніколя Саркозі після того, як їм вдалося заволодіти банківськими реквізитами.

Про це в неділю повідомляє газета Journal du Dimanche з посиланням на джерело, близьке до розслідування.

Ще у вересні Саркозі, виявивши, що з його рахунку була вкрадена «невелика сума грошей» направив у зв`язку з цим скаргу в поліцію.

Газета.ру