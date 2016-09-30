У Держдепі пояснили попередження про можливі теракти в Росії

Про це він заявив на черговому прес-брифінгу, передає РБК.

"Я нікому не погрожував. Це були факти. І ці факти не є новими. Питання полягало в тому, якими можуть бути наслідки для Росії при недотриманні домовленостей", — сказав Кірбі, відповідаючи на питання журналіста про те, чи містилася в його висловлюванні погроза.

"Наслідки такі: більше війни — більше кровопролиття", — пояснив представник Держдепу. Він додав, що "бачив твердження, що він намагався підбурювати до тероризму", і це, на його думку, "абсолютно надумано".

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Раніше представник Держдепу Джон Кірбі заявив, що у випадку продовження війни в Сирії терористи будуть завдавати ударів російським інтересам і містам, а Росія продовжить "відправляти додому військових у мішках для трупів", "втрачати ресурси і, можливо, літаки".

У відповідь на це представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що сирійська опозиція - терористичний інтернаціонал, підконтрольний США.