Лукашенко сподівається переконати Європу, що її серце - у Білорусі

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО називає скасування візових санкцій з боку Євросоюзу «маленьким, але дуже значущим кроком».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні журналістам у Мінську під час відвідин меморіального комплексу "Яма".

«Всілякі перешкоди і перепони сьогодні для діалогу з ЄС знято. У всякому разі, головний підсумок у тому, що ми можемо спілкуватися з Європою не через «залізну завісу», не через «берлінську стіну». Це дорого коштує, погодьтеся. Я так розумію, що європейці (це знайшло своє підтвердження), самі незручно почувалися через ці санкції. Європа зробила хай маленький крок або півкрок у цьому випадку, але він дуже значущий», – сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вважає, що зараз склалися гарні перспективи в розвитку взаємовідносин з Євросоюзом. «Ми в цьому напрямі робитимемо багато кроків. Ми обов`язково дійдемо до розуміння з європейцями, що живемо в одному домі та що серце цього дому тут, у Білорусі. Напевно, європейці це розуміють», - сказав він.

О.ЛУКАШЕНКО заявив, що білоруська сторона високо цінує здійснені Європою кроки. «Знаю, їм це непросто було зробити, тому що в ЄС 27 країн і кожна могла б заблокувати це рішення. Були такі держави. Але вони відступилися від своєї позиції. Я це дуже ціную. Думаю, у нас дуже гарні перспективи у взаємовідносинах з Європою», - сказав глава білоруської держави.

Як повідомляв УНІАН, за «недотримання демократичних свобод» ЄС увів заборону на поїздки до Європи для 41 білоруського чиновника, включаючи главу держави О.ЛУКАШЕНКА, а також відмінив проведення двосторонніх міністерських зустрічей і виключив Білорусь з так званої генеральної системи торгових преференцій за «утиск прав трудящих».

Глави МЗС країн ЄС на засіданні 15 вересня в Брюсселі заявили про готовність почати перегляд введених санкцій відносно білоруської влади, якщо ОБСЄ визнає результати парламентських виборів у Білорусі. Минулого тижня пом`якшити санкції відносно офіційних осіб республіки рекомендував Європарламент.

13 жовтня Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин Європейського Союзу на півроку призупинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.