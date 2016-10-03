"Стерти з лиця землі": в РФ звинуватили в екстремізмі блогера, який підтримав дії Путіна в Сирії

Російський блогер Антон Носик був визнаний винним в екстремізмі і оштрафований на 500 тисяч рублів через публікацію запису в ЖЖ під заголовком "Стерти Сирію з лиця землі". Таке рішення виніс Пресненський суд Москви, повідомляє "Медуза".

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У своєму повідомленні Носик схвалив бомбардування Сирії і порівняв цю країну з нацистською Німеччиною.

Сторона звинувачення стверджувала, що Носик "мав умисел збудження ненависті і ворожнечі до групи "сирійці" за національною і територіальною ознакою".

Блогер відмовився визнати себе винним. В останньому слові він попросив суд або виправдати його, або засудити до реального терміну. Носик зазначив, що ніхто не спробував домогтися видалення запису. Прокурор вимагав для обвинуваченого два роки позбавлення волі.

Мова йде про пост Антона Носика від 1 жовтня 2015 року, наступного дня після початку російської військової операції в Сирії. Справу порушили в листопаді 2015 року.