Фонду Трампа заборонили збирати гроші в штаті Нью-Йорк

Про це повідомляється на сайті прокуратури штату, передає Дождь.

Згідно з повідомленням, фонд займався фандрайзингом саме, але не був зареєстрований в бюро благодійних організацій.

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Протягом 15 днів фонду потрібно буде надати необхідні документи і фінансові звіти бюро благодійних організацій. Якщо організація не зробить цього, її дії по збору грошей будуть розцінені як крадіжка.

Повідомлення прокурора датоване 30 вересня.

Представник Трампа Хоуп Хікс заявив, що дії прокуратури Нью Йорка політично мотивовані.

Як повідомляв УНІАН раніше, податкові документи щодо Дональда Трампа дозволяють припустити, що кандидат у президенти США з-за величезних збитків на початку 1990-х років міг отримати значні податкові пільги на термін до 18 років, пише The New York Times.

За інформацією видання, збитки, які стали підставою для отримання податкових пільг, відбулися через помилок в управлінні трьома казино у місті Атлантік-Сіті, невдалої спроби Трампа зайнятися бізнесом в сфері авіаперевезень, а також через придбання ним готелю Plaza на Манхеттені.