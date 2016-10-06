У Стамбулі біля поліцейської дільниці стався теракт (фото, відео)
Потужний вибух прогримів біля поліцейської дільниці в європейській частині Стамбула, є інформація про поранених.
Про це повідомляє CNN Turk.
В результаті поранення отримали як мінімум 5 осіб. Один з них зараз перебуває у важкому стані.
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За попередніми даними, у повітря злетів замінований автомобіль, повідомляє NTV.
За інформацією інших ЗМІ, терористи замінували мотоцикл.
Очевидці повідомляють, що після вибуху чули постріли.
На місце НП направлені поліцейські і медики. Обставини атаки з'ясовуються.
Як повідомляє CNN Turk, поліцейський відділок вже був об'єктом нападу чотири роки тому.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу турецько-сирійського кордону на КПП стався вибух внаслідок чого загинули понад 20 осіб.
VIDEO: Footage of the aftermath of the bombing of a police HQ in #Istanbul. https://t.co/ONpVXHJVHl— Conflict News (@Conflicts) October 6, 2016