У Стамбулі біля поліцейської дільниці стався теракт (фото, відео)

Про це повідомляє CNN Turk.

В результаті поранення отримали як мінімум 5 осіб. Один з них зараз перебуває у важкому стані.

Читайте такожПотужний вибух пролунав в американському штаті Нью-Джерсі

За попередніми даними, у повітря злетів замінований автомобіль, повідомляє NTV.

За інформацією інших ЗМІ, терористи замінували мотоцикл.

Очевидці повідомляють, що після вибуху чули постріли.

На місце НП направлені поліцейські і медики. Обставини атаки з'ясовуються.

Як повідомляє CNN Turk, поліцейський відділок вже був об'єктом нападу чотири роки тому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу турецько-сирійського кордону на КПП стався вибух внаслідок чого загинули понад 20 осіб.