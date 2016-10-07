Керрі закликав розслідувати удари Росії і армії Асада як військові злочини

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає Reuters.

В якості прикладу держсекретар назвав удари по лікарнях, які, за його словами, завдають Москва і Дамаск.

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"Росія і підтримуваний нею режим (Асада) зобов'язані світу більше, ніж пояснення про те, чому вони продовжують атакувати лікарні та медичні установи, дітей і жінок", - повідомив журналістам Керрі перед початком зустрічі з міністром закордонних справ Франції.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ дізналися, що уряд Німеччини розглядає можливість введення нових санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на дії останньої в Сирії. Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає несправедливим введення санкцій проти РФ через Україну і можливе їх введення через Сирію. Країни Заходу і сирійська опозиція неодноразово звинувачувала Росію в тому, що її літаки атакують в Сирії не позиції терористів, а противників президента країни Башара Асада.