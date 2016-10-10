У Китаї партійного керівника засудили до смертної кари за систематичне хабарництво

Високопосадовця засудили за систематичне хабарництво, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

70-річний Бай Енпей був визнаний винним у зловживанні своєю посадою парткерівника у провінції Юньнань до 2011 року, і ще раніше – в якості посадовця у західній провінції Цинхай. За роки служби він "наколядував" 247 млн юанів (37 млн доларів).

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"Сума хабарів Бай Енпея визнана величезної, деталі його злочину дуже серйозні, і їхні соціальні наслідки особливо згубні", - йдеться на офіційному сайті суду у місті Аньян.

Бай Енпей отримав дворічне відтермінування вироку, оскільки визнав свою провину і розкаявся у своїх злочинах. Окрім того, він відшкодував державі збитки у повному обсязі. Смертний вирок буде перетворений в довічне ув'язнення за умови гарної поведінки екс-чиновника.