Президент Колумбії розповів, на що пожертвує "нобелівську" винагороду

Як передає "Радіо Свобода", Сантос заявив про свої плани на церемонії вшанування жертв конфлікту, що відбулася в тому місці, де 79 людей загинули в результаті вибуху бомби, кинутої до церкви в 2002 році представниками "Революційних збройних сил Колумбії".

Сантос наголосив, що використовуватиме гроші для "проектів, фондів або програм, які працюють на користь жертв і примирення".

Раніше в цьому місяці Сантос отримав Нобелівську премію миру за його роль в укладенні мирної угоди з РВСК (FARC), підписаної у червні.

Втім, 2 жовтня жителі Колумбії на референдумі з мінімальною перевагою проголосували проти перемир'я з РВСК на запропонованих угодою умовах. 50,2% виступили проти угоди, в той час як 49,8% підтримали її.

У цілому за час конфлікту в Колумбії близько 250 тисяч чоловік загинули і 45 тисяч зникли безвісти.