У Литві есдеків не хочуть брати до парламентської коаліції

За попередніми підсумками парламентських виборів у Литві лідирує опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни -Християнські демократи", що набрала 44 мандати (із 141).

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Головвиборчком країни.

На другому місці - соціал-демократи (24 мандати), на третьому - Партія народного відродження, що утворилася в травні (ПНВ) (16 місць). Ліберали (Союз лібералів і центристів і Союз лібералів) сумарно набрали 17 місць. Лівоцентристські партії "Порядок і справедливість" і Партія праці узяли відповідно 16 і 10 мандатів.

За такої розстановки сил консерватори мають моральне право одержати мандат президента на формування уряду.

Лідер консерваторів Андрюс КУБІЛЮС заявив журналістам у неділю, що домовився про зустріч з лідерами ліберальних партій, аби розпочати переговори про створення правої коаліції. Якщо це вдасться, то арифметично цим чотирьом партіям вистачить мандатів, щоб мати політичну більшість у сеймі.

За словами А.КУБІЛЮСА, "однією з головних змін буде те, що в цій коаліції не буде соціал-демократів".

Утім, лідер соціал-демократів, нинішній прем`єр Гедімінас КІРКІЛАС заявив агентству Alfa, що хотів би увійти до "веселкової" коаліції (цим терміном, введеним А.КУБІЛЮСОМ, позначається ідея коаліції з лівих і правих партій).

У виборах бере участь 21 партія. Всього у виборах у Литві можуть брати участь 2,67 мільйона виборців.

У Литві діє змішана система, за якою на 141 місце в сеймі 70 чоловік обирається за партійними списками, а 71 – в одномандатних округах.