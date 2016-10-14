Путін підписав закон про безстрокове розміщення авіагрупи в Сирії

Президент Росії Володимир Путін підписав закон "Про ратифікацію Угоди між Російською Федерацією та Сирійською Арабською Республікою про розміщення авіаційної групи Збройних Сил Російської Федерації на території Сирійської Арабської Республіки".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, закон прийнятий Державною думою 7 жовтня 2016 року і схвалений Радою федерації 12 жовтня 2016 року. Федеральним законом ратифікується Угода між РФ і САР про розміщення авіаційної групи збройних сил Російської Федерації на території Сирії, підписану в Дамаску 26 серпня 2015 року.

Угодою врегульовуються умови перебування російської авіаційної групи на території Сирійської Арабської Республіки.

Зазначається, що російська авіагрупа розміщена на території Сирії на прохання сирійської сторони і дислокована на аеродромі Хмеймим (провінція Латакія), який разом з його інфраструктурою та необхідної територією за погодженням сторін надається у користування РФ на безоплатній основі.

Застосування російської авіаційної групи здійснюється згідно рішення її командира за планами, які було погоджено сторонами.

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Особовий склад російської авіагрупи безперешкодно перетинає кордон Сирійської Арабської Республіки і не підлягає огляду прикордонними і митними органами сирійської сторони. Особовому складу російської авіаційної групи та членам їх сімей надаються імунітети та привілеї, аналогічні тим, які передбачені стосовно дипломатичного персоналу дипломатичного представництва і членів їх родин відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Російська авіаційна група звільнена від усіх прямих і непрямих податків, користується повним імунітетом від цивільної та адміністративної юрисдикції Сирійської Арабської Республіки. Рухоме і нерухоме майно, архів і документи російської авіаційної групи недоторканні. Транспортні засоби та повітряні судна Російської Федерації, використовувані в інтересах російської авіаційної групи, користуються імунітетом від огляду, обшуку, реквізиції, арешту та інших примусових заходів.

Угода укладається на безстроковий період і тимчасово застосовується з дати його підписання.