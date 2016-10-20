У Путіна поскаржилися на перебої в роботі навігатора біля Кремля

Про це повідомляє Російська служба BBC.

"Я теж недавно, на вихідних, їхав сам за кермом, і у мене в телефоні "Яндекс" дійсно перекинувся кудись зовсім в інший район. Я не звернув уваги, просто здивувався", - додав він.

Раніше на проблеми з GPS-сигналом в центрі Москви звернув увагу співробітник інтернет-компанії "Яндекс" Григорій Бакунов.

Він розповів, що з червня в районі Кремля пристрої з GPS часто втрачають зв'язок із супутником і показують, що їхні власники перебувають у Внуково.

За словами Бакунова, "пляма зашумлення" розтягується і покриває територію від Солянки до храму Христа Спасителя і від Охотного ряду до Овчинниківської набережної.

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Програміст припустив, що за кремлівськими стінами знаходиться потужний стаціонарний або пересувний передавач.

В "Яндексі" підтвердили проблему з геолокацією, підкресливши, що вона з'являється "взагалі у всіх сервісах, де є геолокація і карта".

Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про існування пристроїв, заглушають GPS-сигнал поблизу Кремля, і запропонував журналістам звертатися у Федеральну службу охорони.