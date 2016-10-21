Меркель та Олланд попередили Британію про "грубі" переговори в разі жорсткого Brexit

Канцлер ФРН Анґела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд попередили прем’єр-міністра Британії Терезу Мей про те, що Об’єднане Королівство зіткнеться із «грубими» та «жорсткими» переговорами в разі, якщо британський прем’єр і надалі жорстко підходитиме до питання Brexit.

Зокрема це стосується питання імміграції, пише The Guardian.

«Це буде грубо, я думаю. Це не буде легко. Але те, що вона сьогодні сказала – це добре», - сказала Анґела Меркель, комментуючи заяви Мей в Брюсселі.

При цьому днем раніше, Франсуа Олланд заявив, що ЄС готовий зробити цей процес для Великобританії важким, якщо Мей проводитиме жорсткий підхід до переговорів щодо Brexit.

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«Я сказав дуже чітко. Тереза Мей хоче жорсткий Brexit? Тоді переговори будуть важкими», - сказав Олланд в Брюсселі.

В той же час голова Євросоюзу Дональд Туск заявив, що не буде проводити жодних переговорів, поки Мей не відпрацює 50 статтю щодо виходу Британії до ЄС. Туск дав зрозуміти, що хотів би, що вважав би за краще, щоб Великобританія залишилась у складі ЄС, підкресливши, що все ж поважає вибір британських виборців.

Нагадаємо, на історичному референдумі у Великої Британії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.

При цьому за "жорсткого" сценарію Brexit Сполучене Королівство втрачатиме щороку до 66 мільярдів фунтів стерлінгів (73 мільярди євро).

Згідно з прогнозами, у разі виходу з єдиного ринку і переходу на правила Світової організації торгівлі при торгівлі з континентальною Європою ВВП Британії може опинитися на 9,5 % нижче показника, який був би досягнутий при збереженні членства в ЄС. Таке різке падіння доходів змусить уряд країни скорочувати державні витрати або підвищувати податки.