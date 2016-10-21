Меркель про переговори з Путіним щодо Донбасу та Сирії: Я свого терпіння не втрачаю

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що не втрачає терпіння щодо переговорів з російським президентом Володимиром Путіним у питаннях щодо вирішення війни в Україні та режиму припинення вогню в Сирії. Про це вона заявила на прес-конференції після завершення саміту ЄС у Брюсселі, пише «Європейська правда».

"Я вважаю, що потрібно мати терпіння, якщо хочеш вирішити проблему. І я свого терпіння у цій ситуації не втрачаю, я завжди намагаюся говорити з людьми, які залучені до процесу. Я намагалася це робити коли ми обговорювали Мінськ та ситуацію в Алеппо. Те, що там відбувається в останні дні, це - антигуманно", - сказала Меркель.

Читайте такожПрем'єр Британії закликала ЄС продемонструвати єдину позицію, щоб припинити звірства Росії в Сирії

При цьому Меркель підкреслила, що у ситуації із Сирією поки що режим нестабільний.

"Режим, на жаль, поки нестабільний і ми не можемо забезпечити постійний доступ гуманітарних організацій. Ми будемо продовжувати говорити напряму з усіма сторонами", - сказала Меркель.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили згоду Путіна розмістити озброєну місію ОБСЄ на окупованому Донбасі.

«Місія, озброєна поліцейська місія, місія ОБСЄ, озброєна місія ОБСЄ. Її можна називати як завгодно. у цілому на розміщення такої місії Путін погодився», - сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.