Суд у Єгипті підтримав вирок екс-президенту Мурсі

Судді відхилили апеляцію Мурсі і ще 12 лідерів забороненого руху "Брати-мусульмани".

У квітні 2015 року кримінальний суд засудив Мурсі і ще кількох членів руху до 20-річним терміном. Дві людини отримали по 10 років, передає Російська служба ВВС.

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Судді визнали фігурантів справи винними в підбурюванні до вбивства учасників протестів біля президентського палацу "Аль-Іттіхад".

У травні минулого року Мурсі засудили до страти за звинуваченням у причетності до масової втечі з в'язниці в 2011 році. По цій справі до страти були засуджені ще понад 100 осіб.

У червні 2016 року Мурсі отримав довічний термін за держзраду і шпигунство на користь Катару. Суд визнав його винним у крадіжці секретних документів.

Прихильники Мурсі вважають всі справи щодо екс-президента Єгипту політичним мотивованими. Сам він не визнає повноважень суддів, які ведуть його процеси.

Мурсі став першим президентом Єгипту, який виграв демократичні вибори. Згодом він став втрачати популярність серед населення через прагнення розширити свої повноваження.

У 2013 році військові усунули його від влади. Рух "Брати-мусульмани" було заборонено і оголошено терористичним.