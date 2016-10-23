Близько 200 ув'язнених втекли з в'язниці на Гаїті
03:37, 23 жовтня 2016Світ
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Понад 170 ув'язнених втекли з в'язниці в Аркае на Гаїті в 45 км на північ від столиці Порт-о-Пренса.
/ flickr.com/Jérémy LARROQUE
Укладені вкрали п'ять гвинтівок, в перестрілці загинули охоронець і арештант.
В міністерстві юстиції Гаїті розповіли Reuters, що ще двоє людей були поранені.
Влади почали пошук втікачів і звернулися за допомогою до миротворців ООН, дислокованим в країні.
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На дорогах в районі в'язниці встановлені контрольно-пропускні пункти, затримані вже 11 втекли.
Ув'язнені в Аркае не носять тюремну уніформу, що ускладнює пошуки.
В'язниці на Гаїті серйозно перенаселені, термін попереднього ув'язнення в країні може становити кілька років.
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