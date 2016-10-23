Президент Ірану: на виборах у США обирають між "поганим і гіршим" кандидатом

Роухані називає їх вибором між "поганим і гіршим", передає Радіо Свобода.

"В ООН лідер країни запитав мене, кому з кандидатів я надаю перевагу. Я відповів: "Чи я підтримую поганого з гіршого, чи гіршого з поганого?", – заявив Роухані 23 жовтня під час виступу в іранському місті Арак.

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Президент Ірану зазначив, що був вражений як кандидати на посаду президента США, демократка Хілларі Клінтон і республіканець Дональд Трамп, "обвинувачують і ображають один одного" під час телевізійних дебатів.

"Моралі у США, які упродовж 200 років заявляють про демократію, не існує", – сказав Хассан Роухані.

Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на 8 листопада.