В МЗС РФ заявили, що було зламано старий сайт відомства, який вже не використовується

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Сайт МЗС Росії, про злом американським хакером якого повідомив CNN, працював і працює в штатному режимі. Хоча й регулярно зазнає атак, які в рази збільшилися після 2013 р. Йдеться про старий сайт, який вже давно не експлуатується. Фахівці розбираються, що це було», - написала Захарова.

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Як повідомлялося, американський хакер, що ховається під псевдонімом The Jester (Блазень), заявив, що він зламав сайт Міністерства закордонних справ Росії, розмістивши на ньому повідомлення. За його словами, злом був лише «попередженням» російській владі, яку Вашингтон звинувачує у спробах вплинути на внутрішні справи США за допомогою комп'ютерних атак.

Нагадаємо, ще у червні 2016 року експерти з комп'ютерної безпеки заявили про проникнення в мережу штаб-квартири демократів угруповань, імовірно пов'язаних з Росією. Результатом першої атаки хакерів стала публікація 22 липня тисяч листів керівництва Демократичної партії США на порталі WikiLeaks.

В ході другої атаки хакери зламали мережі комітету Демократичної партії з виборів до конгресу, тоді ж повідомлялося, що за кібератакою можуть стояти російські хакери.

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Повідомлення про третє проникнення в мережу демократів надійшли в ніч на суботу, 30 липня. Цього разу хакери зламали комп'ютерну мережу передвиборного штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Як повідомляв УНІАН, Хілларі Клінтон вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін дозволив хакерам здійснювати кібератаки на американські установи.

За її словами, існує два різних типи супротивників, які здійснюють хакерські атаки.

"Вже існують незалежні хакерські групи, які роблять це, в основному, з комерційних причин у спробі вкрасти інформацію, яку вони можуть використовувати, щоб заробляти гроші. Але щораз більшою мірою ми бачимо, що кібератаки надходять з боку держав, державних органів. Останніми і найбільш тривожними з них були з боку Росії. Зараз немає сумнівів, що Росія використовувала кібератаки проти всіх видів організацій у нашій країні", - заявила Клінтон під час теледебатів зі своїм опонентом від Республіканської партії Дональдом Трампом, які відбулися 27 вересня в університеті Хофстра в Хемпстеді (штат Нью-Йорк) і транслювалися на американському онлайн ресурсі C-SPAN.