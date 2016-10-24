Вибори в США: штаб Трампа визнав його відставання від Клінтон за два тижні до дня голосування

Про це повідомляє Русская служба BBC.

"Ми позаду. У неї (Клінтон) є деяка перевага", - заявила голова виборчого штабу республіканського кандидата Келлієнн Конвей в інтерв'ю телеканалу NBC.

"Але ми не здаємося. Ми знаємо, що можемо виграти", - додала вона, повідомляє BBC.

Згідно з останніми опитуваннями, Клінтон впевнено лідирує і по країні в цілому, і в декількох штатах, які можуть вирішити долю виборів.

Голова виборчого штабу екс-держсекретаря США Роббі Мук заявив, що це будуть "найважливіші вибори в історії Америки". "На виборчі дільниці прийде більше людей, ніж будь-коли раніше", - сказав Мук в інтерв'ю Fox News.

Опитування у традиційно республіканських штатах - таких як Юта і Арізона - показують, що вперше за багато років ці штати можуть підтримати кандидата від Демократичної партії. Опитування в Арізоні можуть помилятися, але якщо вони вірні, то це може покласти початок тенденції, яка не тільки з великою перевагою відправить Клінтон у президентське крісло, а й віднесе цей штат до розряду офіційно "непевних штатів" на роки вперед.

"Демографічний склад штату продовжує змінюватися, - говорить професор-політолог з Університету Арізони Річард Херрера. - Якщо кількість виборців-латиноамериканців ще зросте, а це так і буде, - і за цим викличе приріст у партійних рядах, то (Арізона) може перетворитися на справжнє поле бою на наступних виборах".

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Зміна електоральної карти спонукала демократів змінити стратегію кампанії Клінтон, яка тепер витрачає більше грошей на підтримку кандидатів від демократів на наступних виборах в Конгрес.

Як заявила Клінтон, вона більше не збирається відповідати на випади Трампа, а натомість витрачатиме більше часу, "підкреслюючи важливість обрання демократів".

Голова штабу Трампа заявила, що штаб Клінтон має величезну фінансову перевагу в тому, які суми вона може витратити на негативну рекламу проти Трампа, а також на залучення знаменитостей, щоб агітувати за неї.

"Колишній президент - а за сумісництвом її чоловік - агітує за неї. Нинішній президент, перша леді, віце-президент - про таку популярність, як у них, вона (Клінтон) може лише мріяти", - заявила Конвей. Проте не все ще втрачено, якщо взяти до уваги рівень підтримки Трампа в ході цієї кампанії, додала Конвей.

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Сам Трамп вперше відреагував на можливість поразки на виборах у п'ятницю, 21 жовтня, заявивши, що буде задоволений собою незалежно від того, виграє він чи програє. Днем пізніше він оприлюднив свій план на перші 100 днів на посаді президента, який включає обмеження на лобіювання і нові торговельні угоди, а також переговори з питань зміни клімату.

За 16 днів до голосування в центрі уваги залишаються в основному скандали, які сталися за час його кампанії. У суботу, 22 жовтня, Трамп пообіцяв засудити кожну жінку, яка звинуватила його в сексуальних домаганнях. Він знову заявив, що майбутні вибори будуть нечесними через шахрайства на виборчих дільницях та необ'єктивність ЗМІ.

У неділю син Трампа, Ерік Трамп, заявив, що його батько визнає результати, тільки якщо вибори будуть чесними".

Президентські вибори відбудуться 8 листопада. Новий президент США вступить на посаду 20 січня 2017 року.