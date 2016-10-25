"Хотіла подивитися, що станеться": у Німеччині школярка з цікавості отруїла сльозогінним газом 41 учня
У Німеччині 13-річна дівчинка з інтересу розпорошила газовий балончик в школі, що спричинило отруєння понад 40 дітей.
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Згідно з повідомленням, інцидент стався вчора, 24 жовтня, в одній з шкіл німецького міста Heilbronn.
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"Незадовго до початку занять дівчинка розпорошила сльозогінний газ в фойє школи. Отруївся 41 учень", - наголошується в повідомленні.
Всі постраждалі були доставлені в лікарню з труднощами дихання і запаленням очей.
Саму дівчинку з матір'ю викликали в місцеве відділення поліції, де вона зізналась у скоєному і пояснила, що застосувала газовий балончик, тому що хотіла подивитися, що відбудеться.
При цьому наголошується, що балончик їй купили батьки для самооборони. Вони боялися, що їх дитина може піддатися нападу "клоунів-убивць", які активізувалися в Німеччині.