"Хотіла подивитися, що станеться": у Німеччині школярка з цікавості отруїла сльозогінним газом 41 учня

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Згідно з повідомленням, інцидент стався вчора, 24 жовтня, в одній з шкіл німецького міста Heilbronn.

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"Незадовго до початку занять дівчинка розпорошила сльозогінний газ в фойє школи. Отруївся 41 учень", - наголошується в повідомленні.

Всі постраждалі були доставлені в лікарню з труднощами дихання і запаленням очей.

Саму дівчинку з матір'ю викликали в місцеве відділення поліції, де вона зізналась у скоєному і пояснила, що застосувала газовий балончик, тому що хотіла подивитися, що відбудеться.

При цьому наголошується, що балончик їй купили батьки для самооборони. Вони боялися, що їх дитина може піддатися нападу "клоунів-убивць", які активізувалися в Німеччині.